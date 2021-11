Acord per suspendre el judici contra Reus Transport per calcular cas per cas els diners que reclamen els treballadors

La vista per dictar sentència s'ha posposat pel pròxim 27 d'abril al Jutjat Social 1 de Reus

Actualitzada 03/11/2021 a les 13:14

El judici que s'havia de celebrar aquest dimecres contra l'empresa municipal Reus Transport per suposades vulneracions laborals s'ha suspès per un acord entre les parts i el jutge i es posposa fins el pròxim 27 d'abril. L'acord consisteix en el compromís de calcular cas per cas els diners que reclamen els treballadors, que van presentar una demanda col·lectiva on denunciaven el presumpte incompliment del conveni territorial. La presidenta del comitè d'empresa, Neus Haro, ha explicat que accepten «amb resignació» el canvi de data del judici pel bé dels treballadors. Mitja hora abans de l'inici del judici, una quinzena d'empleats de Reus Transport s'han concentrat a les portes dels jutjats de Reus per denunciar la seva situació.