Torna la Ganxet Pintxo de tardor amb 31 propostes gastronòmiques del 4 al 14 de novembre

La Ganxet Pintxo de Tardor 2021 arrencarà el proper 4 de novembre, dos anys després de l'última edició. La pandèmia ha obligat a ajornar fins a tres convocatòries de la popular ruta de tapes, les de primavera de 2020 i 2021 i la de tardor de 2020. Gràcies a la millora de la situació sanitària, la ruta podrà tornar en plenitud durant la primera quinzena de novembre convertint-se, també, en un estímul pel sector de la restauració que ha patit molt directament els efectes de la crisi provocada per la Covid. Curiosament la Ganxet Pintxo va néixer el 2011 per ajudar un sector molt perjudicat pels efectes de la crisi econòmica de finals del primer decenni del segle XXI. 10 anys després la ruta és més necessària que mai per poder també confortar al sector després de l'impacte de la pandèmia.En aquesta divuitena edició de la ruta hi participaran 31 establiments que presentaran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques, moltes vinculades als productes de temporada i, també, a especialitats gastronòmiques del territori. Els restauradors han pogut comptar amb l'assessorament de la xef i estilista gastronòmica Eva Hausmann, encarregada de supervisar la sessió fotogràfica de les tapes que es va realitzar al Mercat Central de Reus el dijous 14 d'octubre.Així doncs, els participants de la ruta tindran l'oportunitat de degustar una selecta selecció de tapes al preu de 3,5 euros, el qual inclou la consumició d'una Estrella Damm en format de quinto o canya.Com és tradicional, els clients de la ruta podran votar les millors tapes omplint les butlletes que trobaran als establiments participants. Aquestes votacions permetran determinar els tres guanyadors del Premi Popular. Per la seva banda el jurat professional s'encarregarà també, en base a la seva deliberació, a tres guanyadors de la seva categoria. A més, també s'elegirà quina és la tapa d'aquesta edició que millor marida amb Estrella Damm, la cervesa elaborada segons la recepta original de 1876, resultat de la combinació de malt d'ordi, arròs i llúpol, 100% ingredients naturals, sense additius ni conservants. En total, set guardons que donaran forma al quadre d'honor d'aquesta edició i que es faran públics durant la segona quinzena del mes de novembre.Com es tradicional, la ruta s'inaugurarà oficialment en un acte públic que es realitzarà el dimecres 3 de novembre a l'espai de la Llotja i que presidiran l'Alcalde de Reus, Carles Pellicer, la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i el President de la Cambra, Jordi Just, a banda de la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, entre d'altres.L'encarregat de tallar la tradicional cinta inaugural serà el cantautor local Ariel Santamaría, protagonista del cartell popular de la ruta que ja és visible arreu de la ciutat. En paral·lel l'organització aprofitarà l'acte per homenatjar una vintena d'establiments, persones i entitats amb el premi a la fidelitat que han estat determinants, amb la seva col·laboració, per fer realitat aquests 10 anys de ruta de tapes.El mateix dia de la inauguració, a les 11:00 h, es realitzarà la foto de grup dels establiments de la plaça de Prim.L'organització repartirà més de 10.000 guies de la ganxeta -la guia de la Ganxet Pintxo- en format paper. I els participants també podran disposar de tota la informació de la ruta amb l'APP de Gastronosfera.La Ganxet Pintxo de Tardor 2021 és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament de Reus.