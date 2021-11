La licitació del servei de grua i de la gestió del dipòsit de Reus ha quedat deserta

L'actual empresa adjudicatària ha quedat descartada per no estar al corrent de pagaments

La licitació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública, així com de la custodia, la gestió i el cobrament del dipòsit municipal de vehicles ha quedat deserta després que l'actual concessionària, Bercose S.L., hagi quedat descartada per no acreditar la solvència econòmica, tècnica i no estar al corrent de les obligacions de pagament amb la Seguretat Social, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'Ajuntament de Reus.

La licitació per a la prestació d'aquest servei va sortir durant el primer semestre d'enguany, amb una durada inicial del contracte de dos anys, prorrogable a un total de quatre, i un valor estimat de 2.506.761 euros. Una vegada tancat el termini de presentació d'ofertes i vistes les tres rebudes, l'actual adjudicatària del servei va ser l'única empresa admesa a valoració per a l'informe tècnic realitzat per la Guàrdia Urbana en presentar la documentació d'acord amb els criteris d'adjudicació. D'aquesta manera, es va proposar l'empresa Bercose S.L. com a adjudicatària i se li va requerir un seguit de documentació i la garantia definitiva per un total de 47.853 euros per tal de poder formalitzar el contracte posteriorment.

Vista la documentació presentada, la mesa de contractació va acordar atorgar una pròrroga de tres dies a l'empresa per completar els documents necessaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera així com la tècnica o professional. A més, la mesa va requerir els certificats actualitzats amb la finalitat d'acreditar que l'empresa ja no tenia deutes pendents amb l'administració pública. Bercose S.L., però, no va esmenar les deficiències observades per la mesa en el període de temps establert.

Així doncs, l'actual empresa al càrrec del servei municipal de retirada de vehicles s'ha sumat a les altres dues companyies interessades, Estacionamientos y Servicios S.A.U. i Trans Asistencia de la Chica S.L., les quals van quedar excloses prèviament del procés de licitació per diferents motius després de l'informe tècnic emès per la Guàrdia Urbana. En excloure a Bercose S.L. de la licitació, i no havent-hi més licitadors admesos, la mesa de contractació va haver de declarar la licitació del servei de grua i gestió del dipòsit municipal de vehicles deserta.