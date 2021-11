El nou jardí sensorial del Taller Baix Camp, punt de sortida i arribada de la caminada popular de diumenge

La caminada s'emmarca en el cicle 'Rutes Reus' que organitza la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure amb Tretzesports

Actualitzada 02/11/2021 a les 16:50

Aquest diumenge, 7 de novembre, es realitzarà una nova caminada dintre del cicle de caminades populars «Rutes Reus» que organitza la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració de Tretzesports. La sortida i l'arribada es faran a la Masia Roig, on el Taller Baix Camp ha creat el seu jardí sensorial, un espai pensat especialment per a estimular els sentits i desenvolupar les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual a través del joc i la descoberta, en un entorn natural, còmode i segur on relaxar-se i explorar els seus sentits. Aquest jardí s'ha construït en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Reus.

Després de l'aturada de l'any passat per la pandèmia, aquest és el tercer cop que s'organitza la caminada en benefici del Taller Baix Camp. Les dues primeres edicions van aconseguir una elevada participació i en aquesta edició ja s'han inscrit més de 400 persones.

L'entitat, amb més de 40 anys de trajectòria, treballa per totes les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, oferint-los el suport necessari per aconseguir la seva màxima integració social, laboral i personal.

El regidor d'Esports, Pep Cuerba, ha reconegut la tasca del Taller Baix Camp i ha posat de manifest «la funció social i el compromís del Taller Baix Camp amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies».

La caminada s'ha dissenyat amb dos recorreguts d'11,2km i 4,6km, respectivament. Tots dos recorreguts amb sortida a les 9:30 h des del jardí sensorial de la Llar residència Masia Roig, al carrer Capçanes 4 de Reus. El recorregut llarg agafarà el camí dels Cinc Camins fins a Castellvell, baixarà pel camí de les Ànimes, per passar al llarg del nou passeig de la Boca de la Mina. Per la seva banda el recorregut curt anirà fins el camí de Monterols per tornar de nou a la Masia Roig.

Caminades Populars «Rutes Reus»

Les caminades populars «Rutes Reus» tornen al format habitual després de mesos d'adaptació a les restriccions sanitàries. Als mesos de març i abril de 2021 es van portar a terme en format virtual (caminades «Jo Marco El Ritme»); al mes de juliol ja es va poder fer una caminada nocturna adaptada. Al mes de setembre, amb un format més pròxim al que es feia prepandèmia, va tenir lloc fer la caminada en benefici de la Fundació Rosa Maria Vivar i, a banda de la caminada el proper diumenge dia 7, quedarà una de les caminades més icòniques del cicle, que és la de La Marató de TV3 que enguany anirà en benefici dels malalts mentals.