Uns codis QR permetran conèixer les rutes històrica i artística del Cementiri de Reus

Aquest Tot Sants es podrà visitar al cementiri l'exposició 'La Mort Viscuda', que romandrà oberta fins al desembre

Actualitzada 28/10/2021 a les 16:59

El Cementiri General de Reus estrenarà a partir del proper cap de setmana un nou sistema de codis QR a partir del qual es podran realitzar les dues rutes per a descobrir la riquesa historicoartística del recinte i donar a conèixer el patrimoni d'aquest equipament funerari. D'aquesta manera, amb un telèfon mòbil es podrà accedir de manera ràpida a tota la informació de cadascun dels elements significatius ubicats a les diferents zones del recinte funerari.

En aquesta primera fase, la ruta històrica comptarà amb una vintena de punts amb informació de diferents moments de la història del cementiri i amb els protagonistes -bé individuals, bé col·lectius- que li atorguen aquesta riquesa patrimonial en la història de la ciutat de Reus. Pel que fa a la ruta artística, de moment es podrà accedir a la informació d'una quinzena de monuments funeraris que destaquen per la seva peculiaritat i la seva simbologia, així com per la importància dels autors (arquitectes, escultors, pintors, etc.) que els van idear i construir al llarg d'aquests 150 anys de vida del recinte, que tot just es commemoren enguany.

Des de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp es continuarà treballant per ampliar de manera progressiva aquestes dues rutes durant els propers mesos, amb la incorporació de nous elements que han fet i fan del Cementiri General de Reus un reflex viu de la història de la ciutat i de la seva àrea d'influència.

L'exposició La Mort Viscuda

Aquest Tots Sants es pot visitar al cementiri l'exposició que, sota el títol «La Mort Viscuda», vol ser un espai de reflexió del pas del temps a través de l'evolució que aquest concepte -així com l'impacte que la seva percepció sociocultural- ha tingut en la nostra societat al llarg de la història.

«La Mort Viscuda» també forma part de les activitats organitzades per la commemoració dels 150 anys del cementiri, una programació que es va iniciar el gener d'aquest any i que finalitzarà el proper mes de desembre. En aquest cas concret, es tracta d'una exposició presencial concebuda pel Centre de documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.

Amb les flors com a fil conductor, la mostra ens permet endinsar-nos en el món dels sentiments com el records, el dol i les diverses maneres de conviure amb la pèrdua personal de familiars i amics. Un recorregut basat en diversos referents cromàtics extrets d'una paleta de colors aconseguida a partir d'una detallada observació d'elements funeraris del Cementiri General de Reus, així com dels efectes del pas del temps. Es tracta d'una proposta contemporània amb un rerefons conceptual a través del qual es van explicant les diferents facetes de la mort amb un seguit de texts de suport que la complementen.