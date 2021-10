Reus registra 36 sol·licitus per acollir-se a la bonificació de l'IBI per instal·lar plaques solars i fotovoltaiques

De les 36 sol·licituds rebudes, l'Ajuntament ja n'ha concedit vuit. D'aquestes, tres pels exercicis 2021-2022, les quals ja s'ha retornat el 50% de l'IBI pagat i les cinc restants es retornaran en el proper exercici fiscal. Pel que fa a la resta de peticions, dues s'han denegat per incompliment dels requisits i la resta es troben en tramitació. «La ciutat de Reus té en potència instal·lada solar i fotovoltaica 750 kW, més dels que ja tenia, els 750 kW són la suma dels petits esforços de la ciutadania que cada vegada està més conscienciada i disposada a fer el pas a l'autoconsum», ha celebrat el regidor.En el ple del divendres passat es van aprovar les ordenances fiscals per a l'exercici 2022 i es va ratificar l'ampliació de les bonificacions de l'IBI del 50% per a la instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques. En concret, els ajuts s'amplien de dos a cinc anys. Així, la bonificació s'aplicarà durant cinc anys consecutius des del primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud. «L'autoconsum energètic genera beneficis econòmics i ambientals en la lluita contra el canvi climàtic a través de la producció d'energies netes i km 0, alhora que suposa un estalvi energètic i econòmic per al consumidor», ha subratllat Rubio.El descompte del 50% és d'aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica d'una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l'immoble que sigui alimentat. En el cas que la instal·lació alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun de les vivendes. Pel que fa als habitatges plurifamiliars, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.Des de la regidoria de Medi Ambient s'ha recalcat que segueixen treballant per l'autoconsum a les instal·lacions municipals i han ratificat la seva aposta per l'energia verda amb l'empresa municipal Reus Energia, que ja ha iniciat els tràmits com a comercialitzadora i que preveu publicar les «primeres» licitacions en les pròximes setmanes. A la vegada, Rubio ha insistit que tot i que l'Ajuntament no té competències en matèria energètica, fa «passes decidides» per contribuir en la instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques en l'àmbit privat, tant el domiciliari com el d'empresa.