Actualitzada 28/10/2021 a les 15:43

Els treballadors del 112 compareixeran a la comissió d'Interior del Parlament per exposar la seva problemàtica laboral que els ha portat a una vaga indefinida que ja fa més de dos mesos que dura. Segons ha informat el comitè de vaga del 112 en un comunicat, en la darrera reunió que van mantenir amb els responsables del servei de trucades d'emergències aquest dimecres, Interior té la voluntat de crear una comissió d'estudi que avaluï la viabilitat d'una internalització del 112. A l'hora, tal com ha apuntat el comitè de vaga, la nova licitació del servei inclourà una millora en el plus d'emergències que percep la plantilla, així com una actualització del l'IPC en els plusos propis del servei.