El termini per optar a l'explotació del restaurant del Gaudí Centre s'amplia

Les empreses podran fer arribar les ofertes fins el pròxim dia 17 de novembre, 15 dies més tard del que s'havia establert

Actualitzada 27/10/2021 a les 20:34

El termini per presentar les ofertes per a l'explotació del restaurant del Gaudí Centre s'ha ampliat fins al pròxim dimecres 17 de novembre a petició de les mateixes empreses, segons indiquen fonts de Redessa, interessades a reactivar l'establiment que roman tancat des del 7 de gener de 2019. Així doncs, aquells interessats en obrir un negoci de restauració en un dels edificis emblemàtics de la ciutat, comptaran amb una pròrroga de quinze dies per poder fer arribar les seves respectives propostes, ja que la data límit inicial era el 2 de novembre.

L'espai ubicat a l'última planta del Gaudí Centre va tornar a sortir a licitació el setembre d'enguany, després que el juny del 2020 cap empresa mostrés interès per l'oferta arran dels efectes i la incertesa provocats per la covid-19. Així doncs, la nova proposició compta amb algunes millores respecte a l'anterior, com és el període de carència fins el 30 de juny de 2022 pel que fa el pagament del cànon mensual, fixat de nou en un mínim de 2.000 euros. D'aquesta manera es preveu contemplar la difícil situació per la qual ha passat el sector de la restauració durant els mesos de pandèmia. A més, una altra millora important respecte l'última licitació, és que Redessa va adequar l'espai amb una inversió d'uns 40.000 euros per estaliviar-la a la futura empresa adjudicatària i que aquesta pugui engegar l'activitat gairebé de forma immediata.

La durada del contracte licitat és de catorze anys, és a dir, fins al desembre de 2035. Aquesta ampliació del període d'explotació del restaurant ja es va fer el 2020 perquè resultés més avantatjosa.

Els criteris d'adjudicació valoraran la millor oferta tenint en compte la relació qualitat-preu. També comptarà la utilització de productes de proximitat i de temporada, la varietat de les cartes i els menús depenent de l'època de l'any, les alternatives per a diferents dietes i intoleràncies i una carta de vins amb presència de denominacions d'origen del territori, entre altres. La comparació de les ofertes valorarà també la vinculació amb la marca Gaudí.