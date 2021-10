Detingudes set persones a Reus que es dedicaven al robatori de catalitzadors de cotxes de manera organitzada

Actualitzada 28/10/2021 a les 11:07

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat una dona i un home, un menor i quatre homes com a presumptes autors dels delictes de furt, danys, receptació, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. El matrimoni, de 60 i 69 anys respectivament, de nacionalitat espanyola i veïns de Reus, així com el menor, emmagatzemaven els catalitzadors robats en una masia, on també hi cultivaven plantes de marihuana. La parella i el menor també estan investigats per un delicte de tràfic de drogues. El grup criminal desmantellat ja havia venut una seixantena de catalitzadors a dues empreses de ferralla i reciclatge de Reus per un import total de gairebé 17.800 euros en els darrers quatre mesos.La investigació policial va començar fa aproximadament un mes arran de diverses denúncies per robatoris de catalitzadors de diferents models de vehicles estacionats als carrers de Reus i altres municipis del Baix Camp. Les gestions dutes a terme pels agents els van conduir directament fins a una masia ubicada al camí del Burgaret de Reus on s'emmagatzemaven aquestes peces abans de vendre-les a dues empreses de reciclatge del mateix municipi.Diumenge passat, pels volts de les nou de la nit, els investigadors van localitzar un dels vehicles utilitzats pels sospitosos quan es disposava a accedir a aquesta masia. Dos dels ocupants van ser detinguts, mentre que els altres dos van aconseguir ocultar-se dins de la casa. Efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana amb el suport d'agents d'ordre públic i la Guàrdia Urbana de Reus van encerclar el perímetre exterior per tal d'evitar la seva fugida. Una estona després es van detenir aquestes dues persones així com el matrimoni i un menor que hi havia a l'interior en comprovar l'existència d'una plantació de marihuana amb 400 plantes i diversos elements per afavorir-ne el creixement.Els agents van recuperar nou catalitzadors sostrets localitzats en el vehicle i a la masia, la resta- una seixantena- ja s'havien venut a dues empreses de ferralla i reciclatge de Reus per un import total de gairebé 17.800 euros.Tots els detinguts tenien una funció assignada dins del grup i el matrimoni, a banda d'intervenir directament en la sostracció dels catalitzadors, dirigia a la resta de membres i emmagatzemava les peces dins de la masia on residien i cultivaven la marihuana. Arran de les investigacions s'ha pogut constatar que alguns dels detinguts acceptaven el cànnabis com moneda de canvi per tal d'efectuar els treballs.En l'escorcoll del vehicle i de la masia, els cossos policials van trobar dues eines per tallar tubs i canonades i dos gats hidràulics, elements amb què causaven importants danys als vehicles estacionats a la via pública per furtar els catalitzadors.El menor va quedar en llibertat hores després de la seva detenció per tal de comparèixer davant la Fiscalia de Menor. El matrimoni ho va fer posteriorment amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits. Els quatre detinguts restants van passar dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Es tracta de quatre homes d'entre 33 i 41 anys, de nacionalitats espanyola, grega i marroquina, veïns de Reus, St. Adrià de Besòs i Arenys de Mar.