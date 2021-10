Tornen les visites nocturnes amb un recorregut diferent al cementiri de Reus

S'han afegit tres tombes a l'edició i, amb motiu del 150è aniversari, 'Sardà i Cailà' fa de guia

Les visites nocturnes al Cementiri General de Reus que s'organitzen des de fa dotze anys pels volts de Tots Sants van recuperar ahir el seu format habitual, després d'un 2020 amb la ruta gravada arran de les restriccions per la covid-19. Ahir es van realitzar tres sessions, a les 19, les 20.15 i les 21.30 hores, les quals es tornaran a repetir avui i demà amb una assistència total de 450 persones. Les invitacions per a assistir a aquestes visites a càrrec de la companyia reusenca La Gata Borda s'han pogut obtenir a través del web de Serveis Funeraris, però ja estan totes exhaurides.

Les visites d'enguany, a banda de divulgar l'important patrimoni del Cementiri General de Reus i donar a conèixer la seva riquesa historicoartística, giraran entorn a la celebració del 150è aniversari de l'equipament. Ester Cort, directora de La Gata Borda, va explicar que la principal diferència pel que fa als anteriors anys és que «qui condueix la ruta és Sardà i Cailà, gràcies a qui tenim aquest cementiri».

Cort remarca que el recorregut de la ruta també ha variat lleugerament respecte edicions anteriors, ja que «en comptes de començar per la dreta, seguim recte per visitar el monument a Sardà i Cailà amb motiu de l'aniversari». A més, a les tombes que ja es visitaven els passats anys s'hi sumen tres noves parades en l'edició d'enguany. Entre aquestes es troben la tomba de la primera persona que va ser enterrada al cementiri, que va resultar ser un jornaler al qual l'Ajuntament va haver de pagar la inhumació, ja que un decret va establir que la primera persona a morir l'any que existís el cementiri, hi seria enterrada; i el lloc on descansen les restes de la primera dona aviadora catalana de la història i la tercera d'Espanya, Pepa Colomer, ja que el seu marit era de Reus.

Des del Cementiri General de Reus s'han fet molts esforços durant els darrers anys per donar a conèixer el patrimoni viu que el conforma, i el qual ha anat guanyant reconeixement gràcies a la rellevància de les obres artístiques que s'hi conserven.

Pel que fa a les previsions de cara a les visites en el marc de la festivitat de Tots Sants, fonts de Serveis Funeraris asseguren que «serà diferent de l'any passat» quan la gent «venia de forma molt més esglaonada». Enguany asseguren estar treballant de cara a una «recuperació de la normalitat» amb unes xifres que podrien arribar a les de 2019, quan es van superar les 20.000 visites al recinte.