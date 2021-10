El projecte Magnet s'implanta a un segon col·legi reusenc per enriquir pedagògicament a docents i alumnes

27/10/2021 a les 13:19

El Centre de Lectura de Reus (CdL) s'ha aliat amb l'escola Rubió i Ors a través del programa educatiu Magnet per potenciar les disciplines artístiques mitjançant una metodologia innovadora. Es tracta del segon col·legi públic de la ciutat que participa en aquest projecte, després que l'escola Marià Fortuny s'aliés el 2019 amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV. La nova entesa ja s'aplica aquest curs i es traduirà en l'assessorament de les diferents seccions del Centre de Lectura en accions impulsades per l'escola amb l'art com a eix vertebrador. Així, es crearan grups mixtos entre membres del CdL i docents, que després integraran coneixements artístics a les aules.