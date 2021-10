L'Arxiu de Reus posa a disposició de les famílies en dol per una mort gestacional o perinatal un «llibre de memòria»

Es tracta d'un llibre on quedarà el testimoni de la seva pèrdua

Actualitzada 26/10/2021 a les 17:11

Des de l'Arxiu Municipal de Reus es posarà a disposició de les famílies que hagin patit una mort gestacional o perinatal un «llibre de memòria» que recollirà les dades de la criatura que han perdut i que l'arxiu conservarà per al seu reconeixement i testimoni.

El llibre es trobarà a disposició de les famílies afectades que ho desitgin. Aquestes hauran de demanar cita prèvia contactant amb l'Arxiu Municipal i se'ls hi reservarà un lloc adequat per tal de fer les anotacions en relació a la pèrdua del seu fill o filla. En el llibre també hi haurà un document on se suggeriran dades bàsiques per efectuar l'anotació i també del seu funcionament.

Properament es destinarà a la pàgina web de l'Arxiu Municipal un espai informatiu on es donaran les indicacions necessàries i s'establirà procediment a seguir per a l'ús d'aquesta llibre.

L'arxiu, com a dipositari de la memòria de la societat, conservarà aquests testimonis moltes vegades «invisibilitzats» però existents i contribuirà d'aquesta manera a deixar una evidència per la comunitat futura, tant de les criatures com de les famílies que han patit la seva pèrdua.

Aquesta iniciativa forma part del projecte d'acompanyament en el dol per donar veu i suport a les famílies que han patit una mort gestacional o perinatal iniciat mesos enrere per l'Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp; amb el col·lectiu Dol d'Estels; l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la delegació territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. El projecte vol que des de Reus es reconegui i es parli del dol gestacional i perinatal, donant visibilitat a nivell social a aquest realitat, i facilitant l'estructura participativa per donar veu a les famílies que travessen el dol per la pèrdua del seu nadó, siguin quines siguin les setmanes d'embaràs. Entre altres accions, també s'ha impulsat la creació d'un espai de memòria col·lectiva al Cementiri General de Reus i espais de debat i participació per a l'acompanyament en el dol.