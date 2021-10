Reus habilita 1.200 places d'aparcament a l'entorn del cementiri per Tots Sants

Del 25 al 29 d'octubre i el 2 de novembre, el Cementiri General de Reus obre les portes de manera ininterrompuda entre les 9:00 i les 18.30 h.

Actualitzada 25/10/2021 a les 17:48

L'Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, ha elaborat un dispositiu especial amb motiu de la festivitat de Tots Sants per tal de facilitar l'accés dels ciutadans al Cementiri General de Reus, un pla que, si bé en menor mesura que l'any passat, manté mesures per la COVID19 com l'habilitació de nous espais d'aparcament i la recomanació de seguir la senyalització de rutes dins del recinte funerari per tal d'evitar la concentració excesiva de gent en punts concrets.

Si bé la situació sanitària ha millorat, des de l'Ajuntament es fa una crida perquè la ciutadania realitzi les visites de manera esgraonada, en els dies previs a la jornada de Tots Sants. Tanmateix es recorda l'ús obligat de mascaretes, la higiene de mans (s'hi habilitaran dispensadors de gel) i que cal respectar la distància interpersonal.

Horari especial del cementiri

Del 25 al 29 d'octubre i el 2 de novembre, el Cementiri General de Reus obre les portes de manera ininterrompuda entre les 9:00 i les 18.30 h. Els dies, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre, quan es preveu una major afluència de visitants, s'amplia l'horari i el recinte s'obrirà de 7:00 a 18.30 h.

Aparcaments a l'entorn del cementiri

Per tenir controlat l'aforament a l'interior, no es podrà accedir ni aparcar amb vehicle dins del recinte del cementiri. Cal destacar però que, les persones amb mobilitat reduïda, tindran reservada una part important dels aparcaments de davant del cementiri.

S'habilitaran també nous espais d'aparcament per ampliar el nombre de places disponibles. En aquest sentit, es recomana a la població en general la utilització de manera preferent de les noves zones d'aparcament al polígon Granja Vila.

Els espais per aparcar són els següents:

Aparcament provisional a la zona del polígon Granja Vila, a la carretera de Montblanc. S'habilitaran dos terrenys que sumen prop de 15.000 metres quadrats amb la creació aproximada de 500 noves places. També es podran utilitzar les zones d'estacionament dels carrers del citat polígon i un altre aparcament ja operatiu al carrer de la Tolerància cantonada amb C/Diversitat amb 112 places. Aquest punt estarà connectat a l'accés al cementiri amb la línia de bus que tindrà parada a la mateixa carretera de Montblanc.

Aparcament a tocar de l'entrada principal del Cementiri General de Reus amb un total de 200 places.

Aparcament situat davant de l'entrada nord del cementiri, també s'habilita puntualment, amb un total de 100 places.