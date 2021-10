Les obres per a la rehabilitació del Mas Totosaus de Reus surten a licitació

Després de deu anys d'abandonament, s'apropa la reconversió de l'edifici en espai administratiu

L'Ajuntament de Reus ha licitat la contractació de les obres del Mas Totosaus amb un pressupost de 213.000 euros amb l'objectiu de transformar-lo en un espai administratiu tal com descriu el projecte executiu redactat per Estudi NUA S.C.P. La rehabilitació de l'edifici modernista, ubicat davant del CAP Sant Pere, està cada vegada més a prop després de més de deu anys d'abandonament, quan es va realitzar l'última rehabilitació. L'aspecte actual de les façanes és fruit d'aquesta intervenció on actualment es poden apreciar zones amb desperfectes i pintades.

Amb l'objectiu de protegir el seu alt interès històric i patrimonial, la restauració es farà introduint les mínimes actuacions imprescindibles per adaptar-lo a les exigències actuals. Les modificacions més significatives se centren a garantir la seguretat estructural de l'edifici, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions. Així doncs, la proposta conserva l'estructura de murs actuals i distribueix els nous usos adaptant-se a la mida i posició de les sales existents a la planta baixa. En aquesta línia, es conservarà l'accés actual com a espai de porxo exterior on s'hi instal·larà una reixa metàl·lica per evitar intrusions, la sala central s'utilitzarà com a espai polivalent i de reunions, les dues sales posteriors més al nord es destinaran a despatxos, i la saleta contigua al porxo d'accés de la façana sud servirà com a magatzem. Les úniques novetats, que comporten l'enderroc d'uns envans i uns armaris es produiran a la façana oest, on s'hi situarà un nou bany adaptat, on hi havia l'antiga cuina, i un espai on s'instal·larà una plataforma elevadora per a fer accessible el mas. Pel que fa a la planta soterrània, com que compta amb finestres de ventilació a l'exterior, s'aprofitarà per donar-li ús com a espai d'instal·lacions. També es conservaran els paviments de Mosaic Nolla retirant-lo, classificant-lo i, una vegada enderrocat l'antic forjat i fet el nou, tornant-lo a col·locar seguint el dibuix original, almenys en la sala principal.

El projecte de rehabilitació, aprovat definitivament el passat 4 d'octubre, preveu una durada de les obres de vuit mesos una vegada signat el contracte, el qual s'estima que tingui un valor de 211.239,89 euros.