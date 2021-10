Espectacular incendi d'un camió en un pàrquing a Reus

S'han retirat 4 camions propers per evitar que resultessin afectats

Actualitzada 25/10/2021 a les 21:34

Un incendi de dos camions en un pàrquing de Reus el vespre d'aquest dilluns ha provocat una gran col·lumna de fum visible des de diferents punts de la ciutat. Segons apunten els Bombers de la Generalitat, el foc s'hauria originat en un camió que cremaria al 100% i un segon també hauria quedat totalment afectat. S'han retirat 4 camions propers per evitar que resultessin afectats i per frenar la propagació del foc.Els Bombers, que han rebut l'avís a les 19.54 hores s'hi han desplaçat amb fins a 8 dotacions terrestres i ara mateix estan duent les tasques d'extinció de les flames.Es tractaria de camions que no porten càrrega.Segons apunten alguns veïns, també s'haurien escoltat diverses explosions.