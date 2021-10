El foc s'ha originat al tercer pis d'un bloc ubicat al barri

22/10/2021 a les 17:15

Aquest divendres a la tarda s'ha originat un incendi a l'interior d'un pis al barri Fortuny de Reus. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.56 hores i s'hi han desplaçat amb 5 dotacions.Quan han arribat han vist que sortia fum negre del tercer pis d'un bloc ubicat a la glorieta de Galícia del mateix barri, però no es veien flames. Uns minuts més tard, a les 16.10 hores els Bombers han extingit el foc, i després de comprovar que no hi havia ningú ni al segon i tercer pis han abandonat el lloc.No s'ha hagut de lamentar cap dany personal i s'està investigant quin ha estat el causant de l'incendi.