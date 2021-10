Un tècnic esportiu assessorarà i informarà els usuaris de la Boca de la Mina de Reus

El servei estarà actiu de dilluns a dissabte, matí i tarda, i els diumenges al matí

Actualitzada 20/10/2021 a les 10:23

Un tècnic esportiu s'ha incorporat, de dilluns a dissabte en horari de matí i tarda, i els diumenges al matí, per informar a les persones que passegen per la Boca de la Mina de Reus de les rutes saludables que s'han creat en el marc del projecte de millora i recuperació del passeig i de l'app Rutes Reus que hi dona servei.

La tasca dels tècnics esportius té també com a objectiu recollir dades sobre les persones usuàries del passeig i sobre les franges horàries de major afluència per poder adaptar-hi l'oferta d'activitats de dinamització que es posarà en marxa per part del consistori.



Rutes saludables

Així mateix, els tècnics esportius estan a disposició de les escoles i grups que organitzen activitats saludables al passeig.

Les 3 noves rutes saludables que s'han definit al voltant del passeig s'afegeixen a l'oferta de Rutes Reus, Rutes de salut i paisatge de la ciutat ja existents i en segueixen la numeració: