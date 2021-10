Reus mesurarà els nivells de contaminació en 25 punts de la ciutat

Avança a Tarragona el projecte de la qualitat de l'aire

Els valors obtinguts es compararan amb el llindar màxim de NO2 que, segons la legislació de referència (Directiva 2008/50/CE), se situa en els 40 µg/m3 de mitjana anual. L'objectiu és comprovar l'exposició de la població i millorar la qualitat ambiental del municipi. A partir d'aquí, es promouran hàbits sostenibles, com anar a peu, circular en bicicleta o amb vehicles elèctrics, a fi de reduir la contaminació. La iniciativa s'emmarca en el marc del desplegament d'un pla de mobilitat urbana sostenible.Reus, amb aquest estudi sobre el NO2, se centra en la contaminació originada pel seu trànsit rodat, però no descarta una contractació més allargada en el temps per obtenir altres mesures més concretes i, si cal, adquirir equipaments propis. «En relació a la química no tenim una afectació directa, si bé és cert que necessitem tenir mesuradors, i hi treballem amb la Generalitat, però nosaltres intentem complementar aportant noves dades», ha manifestat el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.Per la seva banda, Tarragona ja va iniciar fa mesos el procés per fer un estudi de la qualitat de l'aire propi. Al juny es va adjudicar a MS Consultors la redacció del plec de condicions que han de regir la contractació de l'estudi, la normativa existent i els coneixements d'experts en la matèria. Uns treballs que han acabat recentment. La CUP, principal promotora del projecte i responsable de la cartera de Medi Ambient al consistori, ha expressat la satisfacció per com ha quedat el plec.Inicialment en l'estudi també hi havien de participar Vila-seca i la Canonja, però segons han informat fonts municipals finalment les dues localitats s'han desmarcat de la iniciativa. Això farà que Tarragona hagi d'assumir la seva part. Per l'any vinent es preveu la contractació de l'empresa que s'encarregarà de fer l'estudi de la qualitat de l'aire.