Les dones mengen més sa però fan menys exercici físic, segons un estudi de la URV

Les dones mengen més sa però fan menys esport

D'altra banda, el grup amb menys recursos econòmics estava format per un percentatge més gran de persones amb estudis inferiors i en situació d'atur. Entre aquests, hi havia un percentatge més alt de persones sedentàries o amb hipertensió.En el marc de l'estudi es van classificar els pacients en quatre categories: dieta no saludable i baixa activitat física; dieta no saludable i alta activitat física; dieta saludable i baixa activitat física; i dieta saludable i alta activitat físcia. Els resultats mostren que el 68,3% de les persones que seguien una alimentació saludable però feien poc esport eren dones. Tot i això, el 59,8% de les persones amb un patró alimentari saludable i molta activitat física també eren dones.Els resultats s'han publicat a la revista científica 'Nutrients'.