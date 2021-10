L'escola Aura celebra la V Jornada del Tall de Cabell solidari en benefici dels malalts de càncer

El centre ha organitzat una jornada solidària i de conscienciació

El Col·legi Aura de Reus, amb la col·laboració de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), ha organitzat la V tallada de cabells fent coincidir l'acte amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.La jornada ha començat a les 10.30h. amb una xerrada per l'alumnat de secundària i batxillerat de Maria Font-Quer, voluntària de d'AECC, farmacèutica i antiga alumna de l'escola. Font-Quer ha parlat de nutrició i de la importància de cuidar el què mengem per evitar malalties, però sobretot ha remarcat la necessitat d'aprendre des de ben petits a menjar de tot.Enguany l'escola celebra la V Tallada de cabell solidari que s'emmarca dins de les activitats de celebració del 50 aniversari d'Aura. «Fomentar la solidaritat en els alumnes ens sembla una de les millors maneres de celebrar aquest 50è aniversari» comenta la directora del centre Elisa Comes.La finalitat d'aquesta iniciativa solidària és recaptar cabell natural per a fabricar perruques per a dones i nenes en tractament de quimioteràpia que ho puguin necessitar. Per tal de poder dur a terme aquesta iniciativa Aura ha comptat amb la col·laboració de la perruqueria Cubic Estilistes de Reus que s'han ofert ha tallar el cabell de forma totalment gratuïta.