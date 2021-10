El Pla d'Inversions de 19,5 MEUR de Reus per l'any vinent inclou 75 accions

Aquesta tarda Caballero i Flores oferiran una audiència pública 'online' per parlar sobre els pressupostos i ordenances fiscals

Actualitzada 19/10/2021 a les 20:40

Dels 19,5 milions d'euros previstos al Pla d'Inversions del 2022, l'Ajuntament de Reus en destinarà un total d'11 milions als projectes de la Hispània i a la construcció del Centre Cívic Gregal. Les accions incloses en els 8,5 milions d'euros restants es divideixen entre els quatre eixos del Pla d'Acció Municipal (PAM). La regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero, va detallar ahir algunes de les accions en les quals s'invertirà el nou pressupost. La regidora va remarcar que aquest pla, que representa l'esforç inversor més important del consistori dels últims deu anys, és «fruit de la planificació del PAM» i inclou més de 75 accions. Caballero va explicar que l'esforç inversor per l'any vinent es farà principalment amb nou endeutament, tot i que va insistir que «la projecció de la ràtio d'endeutament està per sota del 75%, tal com ja la tenim actualment».

Dins de l'eix social, la regidora va destacar una inversió de 750.000 euros per als pressupostos participatius, amb els quals es complementarà la partida de la mateixa quantitat del 2021. També s'hi inclou la partida de 418.000 euros per a les obres del Centre Aquàtic i de Fitness, 414.000 euros destinats a la segona anualitat de l'obra del Parc de Lliscament, 150.000 euros per a diferents actuacions al Museu d'Història que complementen la partida del mateix valor del 2021, 203.000 euros que es destinaran a millores als equipaments esportius i la partida d'un milió d'euros pel futur centre cívic al barri Niloga.

El segon eix referent a l'espai urbà agrupa gran part de les inversions, sobretot pel que fa a seguretat i via pública. El consistori destinarà 136.000 euros a la renovació de la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana, 70.000 euros a la nova fase del pla de videovigilància, 110.000 euros a la nova seu de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i 5.000 euros al Pla Local de Seguretat de la ciutat. Al Pla de Mobilitat Urbana s'hi destinaran 30.000 euros, i 1.741.000 euros s'adreçaran a construir noves centralitats, on s'inclouen projectes com la segona fase de la transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants; el condicionament del pont d'accés al barri Gaudí; i els projectes executius de l'eix del carrer Ample i de la rotonda de Mas Carpa. Pel que fa a la via pública, el govern local preveu una inversió de 600.000 euros per a arranjar l'asfaltat, les voreres, els jocs infantils i el mobiliari urbà, entre altres; una partida de 285.000 euros al manteniment de zones verdes i 50.000 euros per al desplegament del pla director de la V Verda, entre altres.

L'eix de desenvolupament econòmic contempla una partida de 125.000 euros per a millores del servei a Mas Carandell; 70.000 euros per l'adequació tecnològica i la reposició d'elements expositius al Gaudí Centre i 270.000 euros per a la transformació del Carrilet.

L'últim eix, enfocat en la gestió, organització i planificació, inclou la inversió de 484.000 euros per a la implantació de la nova aplicació tributària; 55.000 euros que es destinaran a millores en la Carpeta Ciutadana i 100.000 euros a la renovació d'equipament tecnològic.

Avui a les 19 hores la regidora Mariluz Caballero, acompanyada de la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, oferiran una audiència pública sobre el pressupost municipal i les ordenances fiscals per l'any vinent. Aquesta es podrà seguir a través de l'enllaç https://zoom.us/j/99104186795. En acabar, s'obrirà un torn de preguntes i un espai de diàleg entre les regidores i els assistents.