El festival Cos de Reus oferirà una desena d'espectacles concentrats en tres dies

Amb una cinquantena de ballarins sobre l'escenari del Teatre Bartrina en una peça conjunta batejada com a 'Simfonia de cossos', es posarà punt i final a un Cos en versió reduïda i concentrada en tres dies. S'inaugurarà amb 'Hippos' de Zum-Zum Teatre, sota la direcció de Quim Bigas, a la plaça d'Anton Borrell, entorn on s'hi portaran dues propostes més: 'Home', amb la dansa contemporània d'Akira Yoshida; i 'Underneath', de Lali Ayguadé.El Cos 2021 porta espectacles premiats en festivals estatals com el muntatge 'Crusoe', de Markeliñe, guardonat als Feten 2020 en la categoria de millor música, que es podrà veure al Teatre Bartrina -dissabte, a les 18.00h-, i 'Trashhhhh!!!', de Zero en Conducta, premiat com a millor espectacle de carrer al Festival Internacional de Haifa (Israel), i que s'escenificarà al teatre de l'Orfeó Reusenc -diumenge a les 18.30h.També a l'Orfeó Reusenc es podrà veure, divendres a la tarda, 'Klé', d'Addaura Teatre Viscual', sota la direcció de Teia Moner. Un dels muntatges que repetia de la programació anterior, 'Lluna, la col·leccionista de paraules, de la companyia La petita brownie', s'ha hagut de suspendre a darrera hora per malaltia de la protagonista.Tots els espectacles seran gratuïts, a excepció, de 'Play' d'Aracaladanza al Teatre Fortuny -12 euros l'entrada-, amb prèvia reserva dins dels teatres, i sense, a exterior. En total, són cinc espais -els teatres Fortuny, Bartrina i Orfeó Reusenc, la Sala Santa Llúcia, i la plaça d'Anton Borrell- i nou espectacles que conformen la programació del Cos.