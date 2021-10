Comença la vaga indefinida de la plantilla del 061 amb concentracions

Treballadors del 112 que porten en vaga des del mes d'agost s'han sumat a les accions

La plantilla del 061 va iniciar ahir la vaga indefinida als centres de treball de Reus i Zona Franca. Olga González, delegada de Personal del 061 Reus, assegura que la convocatòria «està tenint un bon seguiment» dins de les possibilitats «d'un servei essencial com és el nostre», on «molts companys segueixen treballant, ja que s'ha decretat un 85% de serveis mínims». González explica que el comitè de vaga es va reunir dilluns amb Ferrovial, l'empresa que gestiona les trucades del 061, sense arribar a cap acord. La delegada del Personal va denunciar que «han paralitzat les vacances» de tots els treballadors arran de la vaga. Assegura que «això ho poden fer per culpa del conveni que tenim», que classifica als treballadors com a telemàrqueting i no com «el que som, un servei essencial». Explica que Ferrovial assegura haver «traslladat al SEM les nostres reivindicacions», però el comitè reclama poder-s'hi reunir.

Els gestors d'emergències, uns 700 entre fixes i eventuals als dos centres de treball, reclamen la internalització del servei per part de la Generalitat, i millores en les condicions laborals, com un augment salarial, una planificació anual per facilitar la conciliació i reduir l'eventualitat de la plantilla, la qual posa en perill la qualitat del servei. González assegura que els treballadors del 061 estan decidits a lluitar per una millora en les seves condicions i, de retruc, del servei que se li dona a la ciutadania. Avui el comitè de vaga es tornarà a reunir amb l'empresa i González assegura que s'aniran anunciant accions per a les pròximes setmanes.

El 112 s'uneix a la concentració

La vaga del 061 es va iniciar ahir amb concentracions davant dels centres de treball al migdia, a les quals s'hi van sumar alguns treballadors del 112, en vaga des del passat 21 d'agost també contra Ferrovial, amb unes reivindicacions molt similars a les del 061. Miquel Vendrell, membre del comitè de vaga del 112, explica que actualment es troben davant d'un «silenci absolut» per part de Ferrovial després de proposar un acord per finalitzar la vaga amb «unes demandes que són molt ambicioses» i que, en cas de ser acceptades, la plantilla podria decidir posar punt final a la convocatòria. Tot i això, assegura que els treballadors volen «la internalització del servei i un conveni propi», coses que depenen de la Generalitat. Per això, «continuarem amb les mobilitzacions», ja que «el conflicte seguiria latent tot i desconvocar la vaga».