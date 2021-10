La primera escola de negocis de la demarcació de Tarragona vol formar directius amb un enfocament digital

Techma Business School es presenta a Reus davant el teixit empresarial i les institucions

Actualitzada 19/10/2021 a les 14:24

Techma Business School, la primera escola de negocis de la demarcació de Tarragona, s'ha presentat aquest dimarts al Tecnoparc de Reus. La presentació ha comptat amb una representació del teixit empresarial i institucional de les comarques tarragonines i, segons ha apuntat la seva directora general, Alba Campos, la voluntat és formar directius i professionals amb un enfocament «marcadament digital».El febrer arrencaran un postgrau en màrqueting digital i un altre d'innovació en recursos humans i ecosistemes digitals. La seu serà al Tecnoparc i l'escola vol ser «un agent de dinamització empresarial a tots els nivells».Campos ha destacat que el programa formatiu «serà àgil» per adaptar-se a les tendències i els continguts «seran revisats permanentment» pel claustre de professors format exclusivament per professionals en actiu. L'escola de negocis també oferirà paquets formatius «a mida de les empreses i sectors del territori», ha destacat la directora general. A banda, també hi haurà màsters, postgraus, 'bootcamps' tecnològics i itineraris curts per a necessitats específiques.