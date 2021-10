Es presenta la primera escola de negocis al Tecnoparc de Reus

Neix per ser una referència al territori en la formació de directius i professionals amb un enfocament marcadament digital

Techma Business School, la primera escola de negocis de la demarcació de Tarragona, s'ha presentat aquest matí davant d'una nodrida representació del teixit empresarial i institucional de les comarques tarragonines. Una setantena de persones han participat de l'acte d'inauguració de Techma al Tecnoparc de Reus, durant el qual s'ha plantat un arbre commemoratiu de l'arrencada de la seva activitat.Techma Business School neix amb l'objectiu de ser, en paraules de la seva directora general, Alba Campos, «un partner de referència per a les empreses del territori en la formació dels seus directius i professionals, amb un enfocament clarament digital». Campos ha destacat que «el nostre programa serà àgil per adaptar-nos a les tendències i a les necessitats d'una economia canviant al ritme que marca la transformació digital». «Els nostres continguts seran revisats permanentment gràcies a un claustre de professors format exclusivament per professionals en actiu», ha explicat Campos, que ha posat el focus també en «la capacitat que tindrem per fer paquets formatius a mida dels sectors i les empreses del territori».A la presentació de Techma Business School hi ha pres part el regidor d'Empresa de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats, que ha destacat que «és un projecte que dona valor afegit al territori, ja que comptar amb una escola de negocis a la zona contribuirà a fer més competitives les empreses». En aquest sentit, Prats ha posat en valor que «la formació de Techma posi el focus en la digitalització, ja que aquest procés no té marxa enrere i afecta transversalment a totes les àrees de les organitzacions». Prats ha destacat que la formació de Techma pot aportar «un gra de sorra important en la reactivació econòmica que impulsem des de l'Ajuntament» i s'ha mostrat partidari de la col·laboració pública-privada i del treball en xarxa amb els sectors productius.