El festival Memorimage de Reus recupera el format presencial al Teatre Bartrina, però manté el virtual

Les entrades seran gratuïtes i només caldrà reserva prèvia per assistir presencialment a les projeccions. Es podrà reservar una butaca del Teatre Bartrina a partir del 25 d'octubre a través del portal web del festival. En el cas virtual, serà necessari un registre previ per accedir a la plataforma telemàtica. Les pel·lícules que encetaran i clouran el festival seran 'L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa' i 'La cigüeña de Burgos' respectivament.El festival, com és habitual, es dividirà en tres seccions: l'oficial, la MemoriReus i la MemoriJove. En l'oficial s'hi podran visionar els films 'Altsasu (Garu Hura)', 'Pedra Pàtria', 'Radiograph of a family' i 'Transoceànicas'.En el cas de la MemoriReus, centrada en les pel·lícules produïdes o vinculades al Camp de Tarragona, s'hi podrà veure ' Padrí. Imatges del record', ' El banquet Gegant d'Antoni Miralda', 'El Toubab. Confiesan que he vivido' i ' A cambio de tu vida'.Pel que fa al MemoriJove, constarà de quatre films que es projectaran en sessions matinals: 'Las Sinsombrero', 'Fortuny. La mort del pintor', 'Com jo vulgui' i 'Altsasu (Gau Hura)'. En aquest cas, les inscripcions per a instituts continuen obertes.L'últim dia del festival s'atorgaran els premis Ciutat de Reus -la millor pel·lícula de la secció oficial-, el Cinema-Rescat -per al millor treball de documentació i recerca-, el premi del públic -entre els films projectats tant a la secció oficial com al MemoriReus- , el premi MemoriReus i el premi MemoriJove.Segons la directora artística del festival, Anna Petrus, es tracta d'una programació «acurada, molt atenta a les diverses maneres d'entendre i treballar les imatges d'arxiu» i alhora, «compromesa amb la qüestió de gènere i la diversitat», així com també als temes d'actualitat. El regidor de cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha destacat que sovint les pel·lícules prèviament projectades al Memorimage tenen un recorregut important al món cinematogràfic, un fet que dota de valor la programació d'any rere any.