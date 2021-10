Veïns de la zona denuncien l'incivisme recorrent al parc Federico García Lorca de Reus

Asseguren que constantment hi ha brossa escampada pel terra arran de reunions de petits grups de persones que hi van a beure, fumar i menjar

Els veïns de la zona del parc Federico García Lorca, a tocar de l'avinguda de Marià Fortuny, denuncien el constant incivisme que «fa que el barri es deteriori cada vegada més», assegura Gema Rodríguez. José Luis Bonet, un dels veïns dels blocs de pisos amb vista al parc, assegura que el mal estat en el qual es troba «no és res nou», ja que «fa anys ja vaig posar queixes a l'Ajuntament» i «finalment van arreglar-ho una mica», però insisteix que «ja no és qüestió de neteja, sinó de persones incíviques». Rodríguez coincideix a dir que «la gent ni tan sols es molesta a llençar les coses dins de les brosses», les quals remarca que «sovint estan a vessar». «Sempre que baixem a passejar el gos veiem tot ple de brossa a terra», asseguren en la mateixa línia Álvaro Gómez i Meritxell Suárez.

La venda i el consum de drogues al parc es va aconseguir «erradicar fa anys, però ara tornen a formar part del dia a dia», lamenta Rodríguez. Bonet assegura que «és habitual trobar-se restes de porros» i que «l'olor arribi als pisos del voltant». La majoria de veïns coincideixen en el fet que no s'hi solen donar grans botellots amb moltes persones, però és recurrent veure «grups reduïts bevent, fumant o menjant als bancs», assegura Bonet.

Un altre dels grans problemes que assenyalen alguns com l'Antònia Guasch, és la «deixadesa dels propietaris dels gossos, que no recullen els excrements dels seus animals». «Jo tinc un gos i em fa vergonya aliena», assegura Bonet. Rodríguez assenyala que sovint «deixen anar els gossos, no es preocupen per on fan les seves necessitats i quan se'n cansen, marxen». Tant Guasch com Rodríguez asseguren que eviten creuar el parc quan és fosc. Pel que fa a la inseguretat del barri, Guasch assegura haver vist gent saltar la tanca que delimita l'espai en obres ubicat al carrer de Vilallonga, al davant del parc, «per robar els materials que hi guarden». En aquesta línia, Rodríguez explica com fa anys els van cremar el cotxe; i un altre veí del carrer del Roser assegura que «em van amenaçar amb una navalla per demanar-los que llancessin les escombraries als contenidors i no la deixessin als carrers».

Guasch, qui fa molts anys que viu al barri, assegura que «el parc era preciós» i lamenta que la gent no tingui cura de la ciutat. En aquesta línia, Bonet també remarca la manca de manteniment del parc, el qual «amb els anys s'ha anat deteriorant» i lamenta que «l'Ajuntament ha anat fent coses per tapar els desperfectes», però assegura que són solucions temporals. Alguns dels veïns dubten de la utilitat de millorar el parc tal com va anunciar el consistori reusenc si no va acompanyat d'altres mesures que ajudin a controlar l'incivisme. Rodríguez considera que «si no es posen càmeres, per exemple, no s'evitarà que estigui fet una porqueria per molt que l'arreglin». D'altra banda, Guasch creu que la millor manera per evitar accions incíviques seria «que tothom que les presenciï, reclami a la persona en qüestió que rectifiqui», però «això no passarà», lamenta. Sigui quina sigui la millor forma d'evitar els comportaments incívics, Rodríguez assegura que «els veïns n'estem cansats, però ja no sabem que més podem fer».