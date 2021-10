Un taller digital d'estimulació cognitiva a Reus ajudarà a vèncer els efectes de la quimioteràpia al cervell

La iniciativa que ha pres la Fundació Rosa M. Vivar va destinada a les malaltes de càncer de mama

Actualitzada 18/10/2021 a les 18:11

Un taller digital d'estimulació cognitiva ajudarà les malaltes de càncer de mama a vèncer els efectes de la quimioteràpia al cervell (denominat quimiocervell), segons informa la Fundació Rosa M. Vivar, que ha posat aquesta iniciativa en marxa en commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama.La quimioteràpia provoca l'anomenat efecte quimiocervell, definit per l'Associació Americana contra el Càncer com una disminució de l'agudesa mental, més oblits i problemes per concentrar-se, recordar detalls i fer diverses tasques alhora.A efectes pràctics, les afectades són més lentes per processar la informació, els costa canviar d'un focus d'atenció a l'altre -com escoltar i prendre apunts-, fer càlculs mentals o fins i tot tenen dificultats per recordar paraules.Per contrarestar tot aquest impacte negatiu, la fundació engegarà a finals d'aquest mes aquest taller, que consta de 16 sessions d'una hora i mitja.El dirigirà una neuropsicòloga experta per entrenar les diferents funcions cognitives, com la memòria, atenció, concentració i planificació.Així, es faran una sèrie d'exercicis aplicant tècniques i estratègies concretes per optimitzar recursos cognitius existents i minimitzar les dificultats, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les dones afectades per càncer de mama.A més de l'estimulació cognitiva, per reduir els símptomes del quimiocervell es recomanen hàbits de vida saludable, com activitat física, una nutrició correcta i descans.La Fundació Rosa M. Vivar ha construït un Centre Terapèutic per a l'Alzheimer amb una Unitat de la Memòria a Reus (Baix Camp) i, una vegada aconseguits aquests objectius, se centra ara en sensibilització sobre la salut cognitiva.