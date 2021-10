L'Eurecat busca voluntàries per estudiar la millor dieta per la postmenopausa

El centre tecnològic, amb seu a Reus, impulsa un estudi que analitzarà diferents paràmetres metabòlics, hormonals i de la microbiota intestinal de 200 dones en etapa de postmenopausa

El centre tecnològic Eurecat cerca voluntàries per estudiar i definir noves estratègies nutricionals i preventives per a l'etapa de postmenopausa, segons informa aquest organisme amb seu a Reus (Baix Camp).L'Àrea de Biotecnologia de l'Eurecat impulsa un estudi que analitzarà diferents paràmetres metabòlics, hormonals i de la microbiota intestinal de 200 dones en etapa de postmenopausa.L'estudi s'emmarca en el concepte de la nutrició preventiva i de precisió i, així, les voluntàries rebran recomanacions dieteticonutricionals específiques i basades en el patró saludable de la dieta mediterrània.Aquestes recomanacions les elaborarà la Unitat de Nutrició i Salut de l'Àrea de Biotecnologia de l'Eurecat.També participa la Unitat de Ciències Òmiques i una Unitat d'R+D+i de l'Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili (URV), que s'ocuparà de les anàlisis metabòliques i de microbiota intestinal.L'objectiu és definir millor futures estratègies nutricionals i prevenir els símptomes i patologies associades a la menopausa.S'analitzaran diferents paràmetres metabòlics, hormonals i de la microbiota intestinal de les voluntàries per definir, mitjançant algorismes, grups que presentin uns trets metabòlics similars.A partir d'aquí, es dissenyaran i establiran les bases científiques d'intervencions nutricionals innovadores i de precisió dirigides a cadascun d'aquests grups, detalla el director de l'Àrea de Biotecnologia de l'Eurecat, Antoni Caimari.En la menopausa, segons el director científic de Biotecnologia, Francesc Puiggròs, cal tenir en compte, a més dels canvis hormonals, els metabòlics que afecten la salut i la qualitat de vida de la dona en etapa postmenopàusica.Aquests canvis ja es poden començar a detectar fins i tot als 4 anys previs a la menopausa.