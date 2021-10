L'Ajuntament de Reus destinarà un milió d'euros al futur centre cívic Gregal

El futur centre cívic Gregal modificarà la trama urbanística dels carrers pròxims. Així, s'obrirà una nova plaça a la cantonada dels carrers Castellvell i de Gaudí, des d'on s'accedirà al centre cívic i comportarà un nou accés a l'escola Maria Cortina. També canviarà el carrer Castellvell, on es destinarà més espai al vianant amb l'ampliació de voreres.L'equipament estarà dotat d'una planta baixa amb set despatxos, una sala de reunions, un espai de joc i família, un bar i una sala polivalent, entre altres espais. A la primera planta s'hi ubicaran dos espais de trobada, una aula taller amb magatzem, el casal de la gent gran, l'aula de formació doble amb possibilitat de compartimentació individual, una aula cuina, l'aula informàtica, vestuaris i una aula d'activitat física. També hi haurà quatre despatxos i un nucli de banys. Segons la regidora de Participació de Reus, Montserrat Flores, l'equipament permetrà «millorar i igualar les oportunitats de poblacions amb més dificultats i l'atenció a la ciutadania amb un accés directe als serveis municipals pel barri».Està previst que aquest octubre s'adjudiqui el contracte per a la redacció del projecte executiu que inclou els treballs d'adequació de l'equipament, mentre que el consistori calcula que l'estiu vinent es licitin les obres.