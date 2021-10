En marxa la nova i última edició dels Bons Reus

En l'anterior edició, celebrada a la primavera, els bons comercials es van esgotar en poc més d'un dia. Segons càlculs del govern local, va suposar un impacte econòmic de 3,8 vegades la inversió feta. En aquella ocasió, l'Ajuntament de Reus va aportar de 200.000 euros que van representar una injecció directa als comerciants de 761.921 euros.La proposta de bons comercials es va posar en marxa per primer cop a través del Pla de Reactivació Econòmica i Social. A principis de mes, coincidint amb l'anunci del pla d'inversions de la ciutat, la vicealcaldessa de Reus Noemí Llauradó va assegurar que no es preveia la renovació per al 2022 d'aquest pla específic que va néixer arran de la pandèmia. En canvi, Llauradó va apuntar que la dinamització comercial provindrà de nous plans d'inversions que es proposin en un futur i descartava la necessitat d'injeccions econòmiques extraordinàries.