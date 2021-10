Dispositiu policial a Reus que acaba amb 7 detinguts, 13 denunciats i més de 40 identificats

L'actuació s'ha realitzat en conjunt amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Reus i la Policia Nacional

Actualitzada 16/10/2021 a les 18:40

Un dispositiu policial a la ciutat de Reus acaba amb 7 detinguts, 40 identificats i 13 denunciats en una actuació que va tenir lloc durant tota la tarda d'aquest divendres. Els cossos dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Reus i la Policia Nacional han col·laborat per dur a terme aquesta actuació a la zona de la Sardana de la capital del Baix Camp, afectant locals del carrer O'Donnell i la Plaça Comte de Reus entre d'altres.Segons informen els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus s'han realitzat 7 detencions. Quatre per tràfic de drogues, una per robatori amb violència, una altra per robatoris en vehicles i finalment l'última per requeriment judicial.També s'han aixecat actes a 13 persones, cinc per tinença de drogues, quatre per possessió d'armes prohibides i quatre més per infraccions a locals de restauració.Finalment, també s'ha identificat a més de 40 persones de la zona de la Sardana de Reus.