Torna la Ganxet Pintxo a Reus després del parèntesi per la pandèmia

El seu retorn serà per la porta gran, ja que celebrarà el desè aniversari de la seva creació

Actualitzada 14/10/2021 a les 21:01

La Ganxet Pintxo torna a escena després del parèntesi obligat per la pandèmia del coronavirus que va provocar la suspensió de les edicions de Primavera de 2020 i 2021 i de Tardor 2020. El seu retorn serà per la porta gran, ja que celebrarà el desè aniversari de la seva creació. La ruta gastronòmica començarà el pròxim 4 de novembre i s'allargarà deu dies, fins al 14 del mateix mes. En total participaran una trentena d'establiments reusencs que ahir van exposar les seves aportacions gastronòmiques en una sessió fotogràfica al Mercat Central. Aquestes fotografies serviran per confeccionar la clàssica Ganxeta, la guia de la ruta reusenca.



A més, la sessió va comptar amb l'assessorament de la xef Eva Garcia Hausmann, experta en el desenvolupament de productes i contingut. La presentació oficial de la ruta tindrà lloc el pròxim dimarts 2 de novembre, quan només restaran dos dies perquè torni la tant esperada Ganxet Pintxo.