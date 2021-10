Pellicer enceta les convivències al barri Gaudí, la Mineta i el Pinar

En els dos primers dies en aquestes zones ha parlat amb més d'un centenar de veïns

Actualitzada 14/10/2021 a les 20:57

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha encetat aquesta setmana les convivències als barris de la capital del Baix Camp i ho ha fet als barris Gaudí, la Mineta i el Pinar. En concret, el batlle reusenc està, des del passat dimecres i fins aquest diumenge, passejant per aquests barris i conversant amb els veïns per copsar l'ambient i perquè aquests els traslladin les seves preocupacions o propostes.

«Estic fent una immersió en els barris juntament amb la regidora Montserrat Caelles i el regidor Hipòlit Montseny per copsar al màxim com es viu en els barris, allò que sent la gent i el que succeeix en el seu dia a dia i part de la nit», deia ahir Pellicer, qui afegia que «en aquests dos dies que porto, m'he acostat a més d'un centenar de cases i he trobat que tots estan molt contents amb la iniciativa». Quant a les propostes que ha rebut el batlle en aquests primers dies destaquen les del soterrament de les torres elèctriques al Pinar i la reindustrialització al barri de la Mineta.

«Dimecres al matí vaig visitar diferents negocis, centres educatius, empreses i cases particulars dels barris», deia Pellicer, qui detallava que «a quarts de deu de la nit estava picant els timbres de les cases a la urbanització del Pinar». Durant aquests quatre dies, l'alcalde anirà trucant al timbre de les diferents cases per parlar amb els veïns, els quals poden baixar a rebre'l o poden conversar amb l'alcalde a través de l'intèrfon, «ja que no entro a les cases per la covid», matisava Pellicer.

Com és normal, l'alcalde de Reus no arribarà a trucar el timbre de totes les cases dels barris en els quatre dies que duri la seva estada, però aquells veïns que vulguin comentar-li quelcom al batlle podran desplaçar-se cada dijous al centre cívic de la zona o en un lloc habilitat per conversar amb ell. Aquest és l'objectiu de Converses amb l'alcalde, que tindran lloc cada dijous de 17 a 19 hores en el centre cívic del barri que estigui visitant –o en un punt habilitat– on tots els veïns podran acostar-se sense demanar cita. Ahir va ser el torn del Centre Cívic Mestral, ubicat al barri Gaudí. En aquest sentit, la presidenta de l'Associació de Veïns del barri Gaudí emplaçava a tots els veïns a acostar-se al centre cívic per poder exposar les preocupacions que fan arribar a l'associació.