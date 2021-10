Les empreses que contractin menors de 30 anys durant almenys un any tindran subvencions

El Departament d'Empresa i Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), destinarà 216 milions d'euros en polítiques d'ocupació per a joves, entre aquest any i el 2022. És una inversió que el conseller Roger Torrent ha qualificat de «rècord» i que s'emmarca en el pla d'ocupació presentat al juliol per combatre l'atur amb més de 900 milions d'euros.S'estima que el pla específic destinat al col·lectiu de joves beneficiarà més de 25.000 persones. La principal novetat és la subvenció a empreses que contractin persones menors de 30 anys durant un any, com a mínim.Aquesta mesura s'emporta bona part del gruix del pressupost del pla -uns 125 milions d'euros. Les empreses rebran una subvenció de 19.500 euros per cada jove contractat.