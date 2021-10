El comitè d'empresa del 112 adverteix d'incidències «greus» al servei i assegura que dilluns es van perdre 600 trucades

Pel que fa a la incidència d'aquesta matinada, el comitè sosté que no té «res a veure» amb la vaga i assenyala que els serveis mínims són per torn i centre. En el comunicat, el comitè d'empresa del 112 Reus i el de la Zona Franca adverteixen que aquestes incidències reafirmen la «situació precària» en què es troben els treballadors i el servei.El comitè d'empresa recorda que fa temps que reclama unes condicions laborals «dignes» i un servei «de qualitat» i «garantista» per als ciutadans, que deixi de ser «un negoci». Els treballadors del 112 de Reus i la Zona Franca van començar fa dos mesos una vaga indefinida per reclamar millores laborals i la internalització del servei per part de la Generalitat.