Junts per Reus es presenta per «lluitar per la independència»

Va donar a conèixer l'executiva local en un acte a la Sala Santa Llúcia

Actualitzada 13/10/2021 a les 22:31

Junts per Reus va presentar ahir la seva executiva local en un acte a la Sala Santa Llúcia en el qual van assistir el secretari general del partit, Jordi Sànchez, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exconseller, Josep Rull. L'executiva «està formada per gent de totes les edats i de tots els colors polítics», deia ahir un dels membres d'aquesta junta, Jordi Salvadó, qui va encarregar-se de conduir l'acte.

La coordinadora del partit a Reus serà Anna Tarragó qui s'ha afiliat a Junts perquè «vull la independència de Catalunya, per lluitar pel meu país, perquè la meva família i jo puguem veure una Catalunya independent, un país millor i més democràtic». En una línia molt similar es van expressar la resta de membres de la junta, com és el cas de Teresa Pallarès, regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge a l'Ajuntament de Reus i delegada del Govern a Tarragona, qui va explicar que «Junts ha estat el retorn a la política activa quan havia decidit que mai més em dedicaria a la política, i va ser per una trucada del president Carles Puigdemont», i va afegir que «estic convençudíssima que Junts és l'únic partit que pot transformar en una república independent aquest país». A l'executiva reusenca també hi ha Montserrat Vilella, regidora a l'Ajuntament i directora general d'Autonomia Personal i la Discapacitat a la Generalitat, entre d'altres.

«Junts és un partit jove, que està en construcció, però que a les eleccions del 14 de febrer gairebé aconseguim ser la primera força política», va dir Jordi Sànchez, qui va remarcar que «l'objectiu de Junts és ser la primera força política del país, perquè hi conflueixen moltes ideologies, però tots tenim un únic objectiu, la independència». «Junts és el partit que pot recollir el millor del catalanisme, i no volem ser un partit més», va emfatitzar el secretari general.