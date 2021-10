El Teatre Bartrina de Reus s'obre als creadors de les arts en viu

L'objectiu és proporcionar un espai per a la creació artística i l'experimentació en totes les disciplines de les arts en viu

Actualitzada 14/10/2021 a les 16:12

El Teatre Bartrina de Reus (Baix Camp) es posa a la disposició dels creadors de les arts en viu sota el nom Bartrina Territori Creatiu (BTC), que ja compta amb un espai anomenat el Laboratori, segons informa el consistori.L'objectiu és proporcionar un espai per a la creació artística i l'experimentació en totes les disciplines de les arts en viu.El BTC comprendrà teatre, dansa i moviment, circ; música en totes les seves variants; noves tendències, arts visuals i digitals; tecnologia, il·luminació, sonorització, vestuari i escenografia.S'ambiciona forjar un símbol de teatre social, contemporani, inclusiu i ciutadà per crear debat i opinió.En principi, té al Bartrina com a punt neuràlgic, però «serà un projecte de ciutat», segons el regidor de Cultura, Daniel Recasens (ERC).Així, el Teatre Bartrina posa a la disposició dels creadors un espai anomenat Laboratori, que serà punt de trobada per al treball comunitari tots els dimarts a la nit, obert a qualsevol interessat.És un espai autogestionat pels propis participants mitjançant dinàmiques, tallers, xerrades o el que considerin oportú per trobar interessos comuns, col·laborar o experimentar i ja hi ha, després de diverses reunions, una vintena d'interessats.Els projectes sorgits d'aquí podran ser exhibits al Teatre Bartrina, però no és un requisit indispensable ni tampoc ser de Reus per participar.Un altre vessant del BTC és la formativa, amb la complicitat de l'escola de teatre del Centre de Lectura, que impartirà tallers gratuïtes als membres del Laboratori diversos dissabtes a la tarda.El primer treball escènic que es podrà veure sota el segell BTC és «El primer pas», amb direcció i adaptació de Francesc Cerro-Ferran, que serà un manifest d'aquest nou espai.Inspirada en la ideologia essencial de construcció i desenvolupament del concepte «Casa del Teatre», aquesta peça podrà veure's el proper 3 de desembre al Bartrina.