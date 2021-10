El Grup d'Investigació de la URV demana col·laboradors amb una carpa al Mercadal

Es busquen voluntaris per a dos estudis d'investigació

Actualitzada 14/10/2021 a les 17:45

El Grup d'Investigació de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de la regidoria de Salut i Ciutadania, ha instal·lat unes carpes a la plaça del Mercadal per aconseguir voluntaris per a dos estudis d'investigació. Les carpes estaran col·locades els dies 14, 15, 21 i 22 d'octubre, des de les 16:00h fins a les 19:00h.

Els voluntaris es necessiten per a dos estudis. Per un costat l'estudi LedFertyl, per al qual busquen homes de 18 a 40 anys https://www.youtube.com/watch?v=VRwrAtC0ZoE. És un estudi internacional que vincula l'estil de vida amb la infertilitat masculina.

D'altra banda, es busquen famílies amb nens i nenes de 3 a 6 anys per a l'estudi CORALS (Chilhood obesity risk assessment longitudinal study) http://www.nutricio.urv.cat/media/upload/domain_1498/imatges/Video_CORALS_Low.mp4. En el projecte hi participen 7 universitats de diferents punts de l'Estat espanyol. Al Baix Camp ja participen al projecte 188 nens i nenes de les 2 escoles de Riudoms i de la Selva del Camp, de les escoles de Reus (General Prim, Rubió i Ors, La Vitxeta, Sant Pau, Isabel Besora, Mare Molas, Pare Manyanet, Sant Josep, Joan Rebull, La Presentació, Teresa Miquel, Pi del Burgar, Els Ganxets, Arce i Maria Cortina), de Cambrils (La Bòbila, Vidal i Barraquer i Mas Clariana) juntament amb els centres de salut de (Hospital Sant Joan de Reus, CAP Sant Pere i Hospital Joan XXIII de Tarragona).