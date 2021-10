«Distancias», de Susan Béjar, curtmetratge triomfador per partida doble del Festival Psicurt

El Psicurt ja s'ha consolidat com un dels festivals de cinema sobre salut mental més importants en l'àmbit estatal

El curtmetratge Distancias, de Susan Béjar ha estat el gran triomfador de la VI edició del Psicurt, el festival de curtmetratges sobre salut mental que s'ha fet del 7 al 10 d'octubre a Reus i a Tarragona. Aquesta obra, que tracta sobre el tracte que reben les persones amb problemes mentals i que fa reflexionar sobre a qui es pot dir boig i a qui no se li ho pot dir, ha estat premiat per partida doble. D'una banda, el primer premi en la categoria de ficció, atorgat pel jurat del festival, i, d'altra banda, el premi del públic, resultat del recompte de vots emesos a través dels telèfons mòbils per les persones assistents durant els quatre dies de festival. Després de sis edicions consecutives, el Psicurt s'ha consolidat com un dels festivals de cinema sobre salut mental més importants en l'àmbit estatal. Ho confirma el coordinador del Psicurt i referent cultural del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Jaume Descarrega, amb l'anunci que «l'any 2022 es farà la setena edició del festival».

Per començar, el dijous 7 d'octubre, es va inaugurar el Psicurt al Teatre Bartrina de Reus, amb la participació de la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella. Després, durant els quatre dies es van poder veure nombrosos curtmetratges a Reus i a Tarragona. I, per acabar, el diumenge 10 d'octubre, es va fer a Tarragona l'acte de cloenda, amb la participació del regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, i de la consellera de Feminismes de l'Ajuntament de Tarragona, Cinta Pastó. Durant aquest acte es van lliurar fins a 5.500 euros en premis.