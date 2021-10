Reus presenta un pressupost de 136 milions d'euros per al 2022, un 8,1% menys que el d'enguany

Els comptes preveuen destinar 19,5 milions a inversions, que sortiran de crèdits bancaris

Actualitzada 13/10/2021 a les 13:17

L'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimecres el pressupost per a l'any 2022. Els comptes ascendeixen a 136 MEUR, un 8,1% menys que els d'enguany. Malgrat això, la regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero, ha afirmat que és un pressupost «expansiu». Es destinaran 19,5 MEUR a inversions per projectes com el parc d'habitatge de protecció oficial d'Hispània, la construcció del parc de lliscament o el nou Centre Cívic Gregal. Tal com ha destacat, els diners s'aconseguiran amb crèdits bancaris. «L'Ajuntament està sanejat, la ràtio d'endeutament està per sota del 75%. Invertim amb prudència sense posar en risc la sostenibilitat financera», ha manifestat. Caballero ha afirmat que és el paquet d'inversions més gran de l'última dècada.