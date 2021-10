L'Ajuntament modificarà el carril bici dels passeigs Sunyer i Prim de Reus

Forma part del nou projecte per a fomentar l'ús de la bicicleta unint la Universitat amb la plaça de les Oques amb noves vies

L'Ajuntament de Reus modificarà l'actual carril bici que hi ha als passeigs Sunyer i Prim pel projecte amb el qual es vol unir la plaça de les Oques amb l'Hospital i la Universitat a través de diferents carrils bici. En aquest projecte es crearan nous vials per a ciclistes els quals tindran trams de carretera compartida amb cotxe i trams on disposaran d'un carril únicament per a patinets i bicicletes. A més, també s'estudiarà la xarxa pedalable actual de la capital del Baix Camp.

Un dels carrils bici més antics de la ciutat és el que es troba als passeigs Sunyer i Prim, el qual transcorre pels laterals de la coca central de vianants, a tocar dels arbres. Aquest traçat, que arriba fins a l'estació de tren, es veurà lleugerament modificat segons el nou projecte de l'Ajuntament que, un cop aprovat, es troba en període d'exposició pública. El canvi consisteix que el carril bici de pujada, que va de la plaça de les Oques cap a l'estació de tren, deixarà d'estar en el lateral de la coca central per passar, definitivament, a compartir calçada amb la resta de vehicles, mentre que el de baixada a la plaça de les Oques es mantindrà pel lateral del passeig Sunyer i el mateix succeeix en el tram del passeig Prim on, després de sortir de la rotonda de les Oques el carril torna al lateral de la coca central, mentre que de pujada passarà a compartir via amb els vehicles.

De fet, tant en la carretera de baixada com de pujada, fa temps que l'Ajuntament va pintar-hi la senyalització horitzontal per recordar que es tracta d'una via compartida entre turismes i bicicletes, però sembla que ara només serà així en direcció a l'estació de tren.

Una altra de les novetats que contempla el nou projecte és un carril exclusivament per a bicicletes i patinets a l'avinguda Sant Bernat Calbó, el qual anirà pel lateral de la calçada, a tocar amb la vorera de vianants, i s'instal·laran elements d'abalisament com ara separadors de cautxú o les fites d'aresta per a garantir la seguretat del carril. Per a fer aquest nou carril, l'espai per a vianant es veurà lleugerament reduït.

En canvi, al carrer Jaume Vidal i Alcover, per on també passarà aquest nou recorregut ciclista, els qui perdran espai seran els cotxes, ja que es modificarà la zona d'aparcament. Fins ara, els turismes aparcaven en bateria, de manera que acollia més places disponibles, però un cop s'executi el projecte, les bicicletes passaran a ocupar aquesta zona d'aparcaments. Amb tot, gràcies a l'amplada del carrer, es podrà mantenir una zona d'aparcaments en horitzontal entre el carril bici i la carretera.

Onze mesos d'obres

En total, aquest nou projecte pretén revisar dotze trams existents de carril bici que es troben als passeigs Sunyer, Prim i Mata, als carrers de Misericòrdia, de Sant Joan, dels Recs i de Castellvell, a les avingudes del Carrilet i del Pintor Tapiró, als ravals de Martí Folguera i de Jesús i a la plaça de la Llibertat. A més, també preveu la creació de nous carrils bicicleta segregats en calçada, és a dir, que comptin amb un espai únicament per a bicicletes i patinets a la carretera en deu trams més que són els carrers d'Escultor Rocamora, de Jaume Vidal i Alcover, el de Montserrat Roig i el de Bernat Desclot, així com les avingudes de la Salle, de Sant Bernat Calbó, del President Macià i de Bellissens i les places de la Pastoreta i d'Europa. L'execució de les obres està previst que duri onze mesos i el cost total és de 552.780 euros amb l'IVA inclòs.