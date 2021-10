L'AV Mas Magrané de Reus veu la llum després de dos anys de tràmits

El primer projecte de l'entitat és crear la plaça Germans Magrané per honrar la història del barri

L'Associació de Veïns Mas Magrané ha presentat aquest diumenge davant els veïns després de completar tots els tràmits que, a causa de la pandèmia de la covid-19, s'han allargat durant dos anys. «Feia molts anys que el barri no tenia una associació de veïns, però per fi és una realitat», celebra la seva presidenta Cori Parra, qui assegura que «l'hem creat per ajudar la gent del barri, estem oberts a tothom i tenim membres que són referents del barri, però també nouvinguts».«El nom de l'associació ja fa referència al llegat històric del barri, hem d'estar molt agraïts a Mas Magrané que, durant èpoques de sequera, va fer arribar l'aigua del seu pou al barri i a tots els reusencs que ho necessitaven», explica la presidenta de l'AV Mas Magrané, qui justifica així que «volem que la plaça on hi havia el Mas Magrané –ara convertit en pisos– es digui plaça dels Germans Magrané». «Ha de ser un espai dedicat a ells», es referma Parra.Sobre la necessitat que aquesta zona de Reus tingui una associació de veïns, la presidenta de la nova entitat remarca que «el barri està una mica deixat, falten algunes millores i ara podrem fer de veu de tots els veïns per traslladar les seves preocupacions i necessitats a l'Ajuntament o a aquelles entitats on faci falta». De moment, l'AV Mas Magrané ha aconseguit portar un element de la Festa Major de la ciutat al barri, i és que un altre dels objectius de l'entitat és «acostar la Festa Major als barris, i per això hem pensat que era una bona idea portar el Drac de Reus i els Tabalers del Ball de Diables de Reus a la nostra presentació». Així, petits i grans, han pogut gaudir dels timbals i del Drac després de la presentació de l'associació.Posteriorment, s'ha realitzat un sorteig de diferents lots entre tots aquells que van col·laborar amb l'associació aportant una donació de dos euros, un petit acte per ajudar a fer créixer l'entitat. «De moment no hem establert quotes, perquè volem fer una assemblea en la qual decidim entre tots si en posem o no, però creiem que haurem de fer-ho».En la presentació de l'associació hi han sigut presents diferents representants polítics i veïnals. Entre ells, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, qui va mostrar-se content perquè «és important que hi hagi associacions de veïns perquè ens dona un punt de referència i d'interlocució per conèixer què passa al barri». També hi ha estat Montserrat Caelles, de Junts, Anabel Martínez i Daniel Marcos, del PSC i Débora García, de Ciutadans, així com Marcos Massó, president de la FAVR, entre altres.