Actualitzada 11/10/2021 a les 12:31

Aquest mes de juliol l'aerolínia Binter va iniciar una nova ruta que connectava l'Aeroport de Reus amb les Illes Canàries. Ara, dos mesos després dels primers vols, la companyia ha indicat que al novembre cancel·larà aquesta ruta pel fet que «l'ocupació mitjana ha estat molt baixa, ocasionant grans pèrdues», ha indicat Binter en un comunicat.«Després de fer un balanç, ens hem vist obligats a realitzar un reajustament en la nostra programació de rutes i destinacions, atesa l'ocupació registrada durant els últims mesos» indica l'empresa. Per altra banda la Cambra de Comerç de Reus també ha lamentat la cancel·lació d'aquesta ruta i ha volgut remarcar que «no és moment de retreure res a ningú perquè totes les parts implicades, dins de les seves possibilitats, han fet el que han pogut perquè la línia fos viable».Segons el president de la Cambra, Jordi Just, aquesta notícia «és un entrebanc en el camí. Però aquestes situacions ens fan més forts. I més quan s'ha vist, com en aquest cas, una unitat d'acció a l'hora de fer possible aquesta línia regular». El mateix president assenyala que la conjuntura actual, amb l'impacte de la covid-19 en l'activitat aeroportuària, tampoc ha ajudat a consolidar la línia, però va més enllà a l'hora de demanar una reflexió general sobre la capacitat d'atracció de l'Aeroport i el territori. «El cas que ens ocupa ens ensenya que queda camí per recórrer per fer encara més atractiu l'Aeroport per l'activitat de les companyies que plantegin línies regulars. I per això el futur passa necessàriament per potenciar encara més el territori des del punt de vista turístic i empresarial i treballar en paral·lel, i sense descans, per millorar-ne les prestacions, per convertir-lo en una referència per la mateixa gent de les nostres comarques que han de fer seu aquest Aeroport perquè és el seu Aeroport».En aquest sentit Just ha subratllat la importància de la futura Estació Central Intermodal del Camp de Tarragona. «És evident que l'estació multiplicarà exponencialment les possibilitats de l'aeroport. A Reus no ho tenim fàcil amb l'Aeroport de Barcelona al costat, amb una oferta de tanta magnitud. Però amb una connexió ferroviària àgil i competitiva aquesta amenaça actual pot convertir-se, el dia de demà, en una oportunitat. No en tenim cap dubte i en aquesta línia treballarem», ha finalitzat.