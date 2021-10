Compte enrere perquè l'Escola Els Ganxets de Reus deixi d'estar en barracons

La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte per reconvertir una part de l'Edifici Ciutat de Reus en una nova escola

Actualitzada 10/10/2021 a les 20:32

L'Escola Els Ganxets de Reus ha començat el seu compte enrere particular per abandonar els barracons, un objectiu que persegueixen des del 2019, quan van fer un sondeig amb els pares per impulsar el trasllat cap a l'Escola Ciutat de Reus o quedar-se en els barracons. Ara, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat la redacció del projecte bàsic, executiu i la posterior direcció d'obra de reconversió d'una part de l'Edifici Ciutat de Reus per a la nova construcció de l'Escola Els Ganxets a la UTE Marta Adroer Puig & Rius Firm, SLP & Sergi Serra Casals per un pressupost de 264.876,97 euros amb IVA inclòs.

Així doncs, el pas dels barracons cap al Ciutat de Reus cada vegada està més pròxim. Ara, aquesta empresa haurà de redactar el projecte bàsic i executiu en un període màxim d'un any. En concret, el calendari que haurà de seguir l'empresa adjudicatària és el següent. Tres mesos després de la signatura del contracte hauran d'entregar l'avantprojecte, dos mesos més tard hauran de presentar el projecte bàsic i, tres mesos després d'entregar-lo, serà el torn de presentar la maqueta del projecte executiu. Una vegada complerts aquests tres passos, ja hauran passat vuit mesos i els quatre restants s'hauran de destinar a finalitzar el projecte executiu definitiu, el qual haurà d'incloure les revisions de tercers i d'Infraestructures.cat.

Així doncs, seguint el calendari previst, el projecte executiu hauria d'estar llest al voltant de l'octubre del 2022, moment en què haurien de sortir a licitació les tasques d'execució del projecte. Per tant, com a molt aviat, l'Escola Els Ganxets podria abandonar els barracons al curs escolar 2024-2025 si es van complint tots els terminis establerts. De fet, en un primer moment estava previst que les obres d'adequació de l'Edifici Ciutat de Reus s'iniciessin més aviat, a començaments del 2022, però la pandèmia de la covid-19 va obligar a endarrerir el procés de licitació de la redacció del projecte bàsic i executiu i, per tant, va obligar a deixar en pausa el trasllat que ara s'ha tornat a reprendre amb força.

Tanca el Ciutat de Reus

Cal recordar que si el trasllat de l'Escola Els Ganxets a un edifici és possible, és perquè l'Escola Ciutat de Reus tancarà les seves portes aviat. De fet, segons càlculs del Departament d'Educació estava previst que de cara al curs 2022-2023 estigui tancada per falta d'alumnes o que aquest sigui el seu darrer any, ja que la Ciutat de Reus ha anat arrossegant l'eliminació de P3 que va patir el 2015, fet que provocarà la seva extinció i el creixement dels Ganxets, que mantindran el seu projecte formatiu.