Jutgen un exdirigent del PP de Tarragona per presumptes abusos a una menor

Miguel Ángel López Mallol, exregidor reusenc i que va ser secretari general del partit a la demarcació afronta una petició de pena de 10 anys de presó

Actualitzada 08/10/2021 a les 15:43

La Secció Quarta de l'Audiència de Tarragona jutja a porta tancada l'exdirigent del Partit Popular a Tarragona Miguel Ángel López Mallol, per un delicte d'abusos sexuals a una nena de 10 anys, segons fonts jurídiques.El fiscal demana deu anys de presó per a l'acusat, que va ser secretari general del PP de Tarragona, diputat en el Parlament, regidor a l'Ajuntament de Reus i diputat provincial.El judici, segons ha informat a Efe el seu advocat defensor, Tomás Gilabert, acabarà d'aquí a deu dies i el lletrat, que demana l'absolució, ha mostrat el seu "absolut convenciment" de l'"innocència" de Mallol.El judici va començar ahir, segons avança el Diari de Tarragona, amb l'enregistrament de la declaració feta en el seu moment per la nena sobre els fets, succeïts entre el 9 de desembre de 2015 i el 8 de gener de 2016.Segons aquest relat, l'acusat va tocar la menor al sofà de la seva casa i va cessar en entrar la seva dona a la sala d'estar, encara que li va dir a la nena que no expliqués res a ningú.La víctima no va explicar llavors l'ocorregut, però va escriure una nota en la qual explicava els fets i assegurava que havia d'explicar-ho perquè no tornés a succeir.A més de la pena de presó, el fiscal demana 6.000 euros en concepte de responsabilitat civil i que l'acusat no pugui apropar-se a menys de 300 metres de la víctima ni pugui comunicar-se amb ella de cap manera.Finalment, demana que no pugui exercir cap activitat professional que comporti contacte amb menors d'edat durant 13 anys.