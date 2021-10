El Sant Joan amplia l'horari de visita als pacients ingressats

A les habitacions es permetrà la presència d'un acompanyant, sempre el mateix, entre les 13 i les 20 hores

L'Hospital Sant Joan de Reus ha actualitzat les mesures preventives de seguretat per a la circulació de pacients i els seus acompanyants establertes amb motiu de la crisi sanitària de la Covid 19 ampliant l'horari de visita als pacients ingressats, que passa a ser de 13 a 20 h (fins ara era de 14.30 a 15.30 h).Així doncs, a partir d'avui divendres, a les habitacions es permetrà la presència d'un acompanyant, sempre el mateix, entre les 13 i les 20 h i únicament en casos excepcionals i prèvia valoració per part de l'equip assistencial serà possible ampliar el nombre d'acompanyants.D'altra banda, l'Hospital també disposa del telèfon 663 044 578 per tal que les persones de referència dels pacients es puguin comunicar, en tot moment, amb el centre. Aquest telèfon està operatiu tots els dies de la setmana entre 8 del matí i les 8 del vespre.Així mateix, es mantenen les mesures de prevenció establertes per a la circulació de persones com un circuit d'entrada i un altre de sortida, amb indicadors al terra, cintes de separació i dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les portes d'entrada i als accessos a les diferents àrees i l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta quirúrgica a tot el recinte hospitalari.