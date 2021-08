Reus eixuga l'endeutament un 70% en vuit anys

En dos mandats Reus ha reduït el seu endeutament en 283 milions d'euros. En aquesta línia, la regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero, ha destacat que, si fa vuit anys enrere, quan es va disparar el deute, cada reusenc «devia» als bancs uns 3.600 euros, ara aquesta xifra s'ha pogut retallar fins als 1.155 euros, és a dir, una diferència de 2.500 euros. La regidora també ha destacat que la pressió fiscal dels ciutadans de Reus és un 15% inferior a Tarragona i que també està per sota -en un 12%- la renda familiar disponible bruta, segons dades de l'Idescat.El traspàs de l'Hospital de Sant Joan al Departament de Salut ha estat decisiu per a la reducció del deute municipal l'any passat -dels 62,3 milions d'euros, uns 54 milions s'han reduït amb el canvi de gestió. Ara la ràtio d'endeutament a la ciutat se situa en el 71%. La situació sanejada de les arques municipals permetran activar la partida d'inversions. «Reus continua invertint; de fet, no ha deixat de fer-ho, però, si bé els primers dos mandats s'ha fet de forma més modesta, ara podrem desplegar més inversions en els dos anys que venen», ha garantit l'alcalde.