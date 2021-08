Les organitzacions també faran mobilitzacions a Barcelona, Lleida i Girona

Actualitzada 10/08/2021 a les 10:28

Les organitzacions de l'Esquerra Independentista han convocat quatre manifestacions per la Diada de l'11 de Setembre d'enguany, a Barcelona, Girona, Reus i Lleida. En un comunicat, denuncien «la nova ofensiva recentralitzadora de l'Estat» i el «reencaix autonomista». A més, asseguren que el govern espanyol «no té cap intenció» de respectar ni el dret a l'autodeterminació ni els drets socials i criden a la mobilització. A més, veuen la taula de diàleg prevista per a la setmana del 13 de setembre com «un intent de pacificar el conflicte independentista» i avisen que si se celebra convocaran noves mobilitzacions.