Actualitzada 09/08/2021 a les 15:29

La Guàrdia Urbana de Reus ha obert diligències contra un conductor begut que ha provocat un accident a l'avinguda Tarragona, aquest diumenge a les deu de la nit. El vehicle s'ha enfilat a una rotonda, sense provocar ferits.El conductor ha donat un resultat positiu d'1,34 mg/l a la prova d'alcoholèmia, cinc vegades per sobre de la taxa permesa, i s'ha negat a repetir-la.Després de l'accident, l'home ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus per ser atès, tot i que no presentava ferides. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació de la Guàrdia Urbana, una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques i una dotació dels Bombers de la Generalitat.